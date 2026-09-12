Investimento lungo via Grimoaldo Re, 56enne in ospedale - FOTO

E' stato trasferito in ospedale dai sanitari del 118 il 56enne di Benevento investito questo pomeriggio lungo via Grimoaldo Re, al Rione Ferrovia da una Fiat Panda il cui conducente si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi.
Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa 118 e gli agenti dell aPolizia Municipale che hanno effettuato i rilievi dell'incidente stradale.
Sfondato il parabrezza della Fiat Panda. Il malcapitato a causa delle ferite riportate è stato trasportato in ospedale.
E' invece di quattro persone ferite, non in maniera grave – solo una 13enne è stata trasferita al San Pio per accertamenti -, il bilancio di un altro incidente stradale avvenuto tra due auto al Rione Libertà, lungo via Napoli, all'altezza dell'incrocio con via Lungosabato Bacchelli. Due le auto che si sono scontrate e anche in questo caso sul posto la Polizia Municipale.