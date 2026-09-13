Inseguiti, fuggono e abbandonano un furgone rubato con alcune taniche Benevento. Inseguimento della Volante nella notte

Hanno abbandonato un furgone rubato con a bordo alcune taniche e sono fuggiti, riuscendo a fare perdere le loro tracce. E' accaduto nel corso della notte alle porte della città, quando la Volante, dopo aver intercettato il mezzo nella zona di Benevento centro ,avrebbe voluto controllarlo.

Secondo una prima ricostruzione, invece di fermarsi, il condudente ha accelerato, innescando un inseguimento che si è concluso quando le persone che si trovavano nel furgone, sono scese, per dvitare di essere beccate, l'hanno lasciato in fretta e furia e se la sono data a gambe levate nelle campagne circcostanti, sparendo nel nulla.

All'interno del veicolo sono state rinvenute dagli agenti alcune taniche che probabilmente - questa l'ipotesi più accreditata - sarebbero state riempito con il gasolio da rubare chissà dove. Di provenenienza furtiva anche il furgone, che era stato sottratto a Latina.