"Truffa", annullato (con rinvio) sequestro di immobili per 3 milioni di euro Benevento. La decisione della Cassazione, parola nuovamente al Riesame

Annullato dalla Cassazione, che ha rispedito gli atti al Riesame di Benevento per una nuova pronuncia, il sequestro conservativo di alcuni immobile, per un valore di 2 milioni e 800mila euro, disposto dal giudice Murgo a carico di quattro persone rinviate a giudizio dinanzi a lui – prima udienza il 1 ottobre- con l'accusa di truffa aggravata.

La Suprema Corte ha accolto le argomentazioni del ricorso degli avvocati Sergio Rando, Mariana Febbraio, Giovanni Briola e Massimo Caria, contro il provvedimento adottato su richiesta delle parti civili- Adecco Italia S.p.A. e Akkodis Italy S.r.l.- e confermato dal Tribunale sannita.

I fatti risalgono al giugno 2022, a Montesarchio, e ruotano attorno alla sottoscrizione di un contratto di fornitura di macchinari automatizzati per un importo di 2 milioni e 900mila euro. Secondo gli inquirenti, i vertici di Adecco e Akkodis sarebbero stati indotti in errore, in relazione al progetto “Dark Factory”, dagli ex amministratore delegato, ex responsabile finanziario e dal business manager per il Sud Italia di una società di Milano, e dal legale rappresentante di un'altra società con sede a Napoli.

Ai dirigenti di Adecco e Akkodis sarebbero stati consegnati macchinari del tutto difformi da quanto pattuito.