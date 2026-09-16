A Carrara dirige Abisso: quanti ricordi con l'arbitro palermitano Ha diretto 14 volte i giallorossi, 2 volte in casa della Juve con la storica vittoria firmata Gaich

Sarà Rosario Abisso di Palermo a dirigere sabato la sfida tra Carrarese e Benevento allo stadio dei Marmi. Il fischietto siciliano, 41 anni, ha diretto il Benevento per ben 14 volte in carriera. Da quel 17 febbraio 2013, la prima partita dopo la scomparsa di Carmelo Imbriani, sfida col Gubbio vinta per 2 a 1 con due gol di Ettore Marchi che, destino, vestiva proprio la maglia numero 7 del “game boy”. Da sottolineare la sfida con la Spal il 27 agosto del 2016 che coincise con la prima vittoria, storica, del Benevento in serie B (2-0, Ciciretti e Puscas) e il derby con l'Avellino il primo maggio del 2017, vinto 2 a 1 con i gol di Ceravolo e Falco. Oltre al ritorno del play off col Perugia al Curi il 30 maggio 2017 terminato 1 a 1 col vantaggio di Puscas e il pari a tempo scaduto di Nicastro, ma con la qualificazione in tasca alla finale per la A contro il Carpi.

In serie A Abisso ha diretto due volte il Benevento a Torino contro la Juventus, la prima volta il 5 novembre 2017 (vittoria bianconera: vantaggio di Ciciretti, poi Higuain e Cuadrado) e la seconda volta in quella storica vittoria giallorossa il 21 marzo del 2021, grazie al gol di Gaich. L'ultima volta che Abisso ha diretto la strega è stato l'11 dicembre del 2022 al Vigorito contro il Cittadella: vittoria giallorossa grazie ad un gol di Tello. Consuntivo delle 14 partite in cui Abisso ha arbitrato il Benevento: 6 vittorie giallorosse, 5 sconfitte e 3 pareggi.

Abisso sarà coadiuvato dai guardalinee Stefano Galimberti di Seregno eMatteo Lauri di Gubbio. Il quarto uomo sarà Enrico Eremitaggio di Ancona. Al Var ci sarà Daniele Rutella di Enna , assistente Var Gianluca Aureliano di Bologna.

Nella foto di Mario Taddeo la stretta di mano tra i due capitani di Juventus e Benevento, Bonucci e Viola, prima della partita all'Allianz diretta da Rosario Abisso di Palermo