"Truffa su presenze in reparto", chiesta sospensione per un medico e un biologo Benevento. Interrogatori preventivi il 29 settembre per i due professionisti del San Pio

Il pm Giulio Barbato ha chiesto per entrambi la sospensione per un anno dall'esercizio dei pubblici uffici, ma l'eventuale adozione della misura spetterà al gip Maria Di Carlo, dinanzi al quale il 29 settembre dovranno presentarsi, per l'interrogatorio preventivo, un medico ed un biologo dell'Azienda ospedaliera San Pio.

A carico di entrambi è stata prospettata una ipotesi di truffa, ravvisata nelle attestazioni relative alla presenza nel reparto nel quale lavorano. L'indagine ha messo nel mirino, in particolare, le oltre 50 occasioni in cui i due professionisti, in concorso tra loro, avrebbero con la timbratura del badge certificato la loro presenza in servizio. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di presunte attestazioni false perchè i due indagati, difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione., si sarebbero allontanati dalla struttura.

Un quadro, quello descritto dall'attività investigativa, su fatti che risalirebbero al periodo tra la fine del 2024 e metà del 2025, per il quale i professionisti avrebbero intascato una retribuzione. Da qui la decisione del Pm di proporre la sospensione dall'attività, sulla quale dovrà ora pronunciarsi il giudice dopo gli interrogatori.