Furibonda lite tra stranieri al rione Ferrovia: attività chiusa per 7 giorni Il provvedimento del Questore di Benevento dopo l'intervento dei carabinieri il 15 agosto scorso

È stato notificato al titolare di un esercizio pubblico di Benevento un provvedimento firmato dal Questore Giovanni Leuci ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale è stata disposta la sospensione della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di sette giorni.

Il provvedimento è scaturito a seguito di una segnalazione del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento, intervenuto nella tarda serata del 15 agosto scorso per sedare una violenta rissa scoppiata nei pressi dell'attività commerciale al Rione Ferrovia.

L’episodio aveva avuto inizio, per futili motivi, all’interno del locale per una lite sorta tra diversi giovani di nazionalità straniera che si erano affrontati reciprocamente con calci e pugni. Nel corso della colluttazione era spuntato anche un coltello impugnato da uno degli indagati. Successivamente i partecipanti alla rissa erano usciti all'esterno scagliandosi contro sedie e tavolini.