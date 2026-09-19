Incontro Mastella - Reale in vista delle Amministrative a Benevento Il sindaco: apporto solido, di amicizia e di collaborazione politica importante

Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato oggi Antonio Reale, già amministratore e assessore all'Urbanistica al Comune di Benevento e promotore alle scorse amministrative della lista Forza Benevento.



"Con Antonio Reale c'è un rapporto solido, di amicizia e di collaborazione politica importante. Non solo ha già dimostrato qualità amministrative, ma anche capacità di raccogliere consenso. L'incontro odierno ha consolidato il nostro rapporto politico anche in vista delle elezioni amministrative del 2027", sottolinea Clemente Mastella.