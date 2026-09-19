Giro della Campania, Errico: "Il Sannio protagonista di un grande evento" "Occasione per portare attenzione sui nostri comuni e sulle nostre aree interne"

“Il ritorno del Giro della Campania, dopo 25 anni, rappresenta un risultato importante per l'intera regione e offre al Sannio una vetrina significativa. Lo sport può e deve essere anche uno strumento di promozione territoriale, soprattutto per le aree interne, che attraverso manifestazioni di questo livello possono rafforzare la propria capacità di attrarre visitatori e valorizzare le proprie eccellenze”.

Lo dichiara il consigliere regionale Fernando Errico in vista del passaggio, domenica 20 settembre, del Giro del Campania nel territorio sannita. La competizione, che torna dopo un quarto di secolo, attraverserà tutte e cinque le province campane, dalla Reggia di Caserta fino a Napoli. “Ringrazio l'assessora regionale allo Sport Fiorella Zabatta, i Comuni e tutti gli enti e i soggetti che hanno lavorato per rendere possibile il ritorno di questa storica manifestazione - sottolinea Errico - È il risultato di una collaborazione istituzionale che dimostra come, quando la Regione, gli enti locali e le realtà del territorio lavorano insieme, sia possibile costruire iniziative capaci di avere una ricaduta sull'intera Campania”.

“Il passaggio della corsa nel Sannio - conclude Errico – è l'occasione per portare attenzione sui nostri comuni e sulle nostre aree interne, facendo conoscere un territorio che può giocare un ruolo importante nella strategia regionale di promozione turistica. Dobbiamo continuare a investire su eventi e infrastrutture capaci di mettere in collegamento le diverse realtà della Campania”.