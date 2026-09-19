A distanza di quattro mesi, nuovo incendio rifiuti all’impianto di Sassinoro Vigili del fuoco in azione nell’impianto contestato poi chiuso: è giallo

Era già accaduto lo scorso 11 maggio. Nel tardo pomeriggio di oggi, un nuovo incendio ha interessato l'ex impianto di compostaggio dei rifiuti sulle colline nel territorio di Sassinoro.

L'allarme è scattato intorno alle 19:30 quando alcuni residenti hanno notato il fumo nero alzarsi dall'area.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal distaccamento di Vitulano, di San Marco dei Cavoti e un'autobotte dal comando provinciale di Benevento.

A bruciare i rifiuti che si trovano ancora nell'area e all'interno del capannone finito in passato al centro di vibranti proteste da parte di amministratori, cittadini e associazioni che contestavano l'utilizzo dell'area come sito di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di compost.

A maggio scorso, un primo incendio che danneggiò il capannone e che aveva interessato sempre i rifiuti stoccati all'interno.

Questa sera il nuovo rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che effettueranno i rilievi e avvieranno le indagini.

Il sindaco di Sassinoro Luigino Ciarlo con un post sulla sua pagina Facebook ha diramato una comunicazione ai cittadini: "Si informa la cittadinanza che è in corso un incendio presso un’azienda che operava nel settore dei rifiuti, nella zona industriale di Sassinoro.

Sono in corso le operazioni di intervento e di messa in sicurezza da parte degli organi competenti.

In attesa di ricevere informazioni più precise e ufficiali sulla situazione, si invita la popolazione a prestare la massima attenzione, evitando, ove possibile, di avvicinarsi alla zona interessata e di intralciare le operazioni di soccorso.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili informazioni certe.

Si invita la cittadinanza a seguire esclusivamente le indicazioni delle autorità competenti".