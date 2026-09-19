Primavera, Benevento straripante: cinque reti al Cosenza Vittoria larga per i giallorossi guidati da Panarelli

Benevento-Cosenza 5-0

Benevento: Rosa (18'st Mandato), Scarpitella (18'st Paolini), Manuzzi, Del Gaudio, Formicola, D'Ambrosio, Kwete (24'st Pacifico), Donatiello, Soprano (18'st De Benedetto), Giugliano, Grilli (20'st Coltorti). A disp.: Jerradi, Pirozzi, Amico, Lo Ruzzo, Petrizzo, Viscovo. All.: Panarelli

Cosenza: Rantuccio, Castagna (1'st Baldino), Carbone, Grande (39'st Ziccarelli), Bonofiglio, Sasso, Popescu (6'st Grosso), Caruso, Bartucci (16'st Scrvino), Mazzulla, De Lia (6'st Tedeschi). A disp.: Rigano, Cuconato, Lisi, Citrigno. All.: Angotti

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore. Assistenti: Pipola e Tallarico di Ercolano

Marcatori: 38'pt e 43'pt Soprano, 1'st Grilli, 17'st Kwete, 33'st De Benedetto

La Primavera del Benevento è tornata alla vittoria con una roboante cinquina rifilata al Cosenza. I giallorossi hanno riscattato la sconfitta di Pescara con gli interessi, ottenendo il secondo successo consecutivo tra le mura amiche. Il primo tempo si è chiuso con il Benevento in avanti di due reti, grazie a una doppietta di Soprano. Nella ripresa, le marcature di Grilli, Kwete e De Benedetto hanno permesso di chiudere sul definitivo 5-0. Il Benevento balza a quota sei punti in classifica. Nella prossima giornata, in programma il 10 ottobre, i giallorossi saranno di scena in casa della Salernitana.