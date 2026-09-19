Carrarese-Benevento, Floro Flores: "Vittoria di cuore e sacrificio" Le parole del tecnico giallorosso: "Risultato voluto che ci dà continuità"

Floro Flores ha commentato con soddisfazione la vittoria ottenuta dal Benevento contro la Carrarese: "Volevamo questo risultato a tutti i costi per dare continuità alla vittoria con il Verona. Siamo reduci da un viaggio difficile, ma i ragazzi non hanno mollato di un centimetro. Sono orgogliosiodi questi ragazzi per quanto fatto. Prisco? Ha vissuto settimane difficili, ma questo è un percorso che fa parte della crescita. L'ingenuità di Ascoli rientra in questo, sicuramente l'ha assorbita bene e ha lavorato in silenzio. Ha una qualità immensa. Prisco è alle prime armi in questa categoria e può sbagliare per poter imparare. Ha realizzato un gol bellissimo, sono contento per lui, per la squadra e per i tanti tifosi che sono venuti a Carrara".

"Dobbiamo essere più cattivi"

"Prima della partita ho detto ai ragazzi che è bello fare gol, ma occorre anche aiutare il nostro portiere che oggi ha fatto una parata incredibile. Vannucchi ha tutta la mia fiducia. Il mio Benevento è ancora lontano per ciò che piace a me, ma anche attraverso queste partite si cresce. Mi piace una manovra più fluida, ma il campo oggi non ha aiutato; si è vista a tratti, secondo me dobbiamo essere più cattivi sotto porta perché potevamo chiudere prima la partita. E' stata una partita di cuore e di sacrificio, sottolineo che quello di ieri è stato un viaggio difficile che ci ha portato via tante energie".

"In rosa ho tanti leader"

"Maita? Sono contento per lui. Oggi è stato il faro della squadra, ha trascinato i compagni nel migliore dei modi. In questa squadra ha tanti capitani. Anche chi non gioca ha sempre fame e voglia. E' un po' ciò che abbiamo creato lo scorso anno. Avrò bisogno di tutti i giocatori e nessuno lascerò dietro".

Il Benevento prepara la lunga sosta

"La sosta? Si tratta di due settimane, ho chiesto di organizzare delle amichevoli importanti per non abbassere il ritmo partita. Avremo la fortuna di recuperare Romano e Simonetti. Per me questo è un bene, li aspetto a braccia aperte perché mi daranno maggiori soluzioni".