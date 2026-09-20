Incendio a Sassinoro: l’Asl Benevento invita alla prudenza Le misure da adotttare in via precauzionale

Restano in vigore le raccomandazioni dell’ASL Benevento dopo l’incendio divampato nella serata del 19 settembre nell’area dell’ex impianto di compostaggio New Vision, nella zona industriale di Sassinoro.

In via precauzionale, l’azienda sanitaria invita cittadini e lavoratori presenti nell’area interessata ad adottare alcune misure di tutela fino al cessare dell’emergenza. Tra le principali indicazioni c’è quella di limitare la permanenza all’aperto e, in particolare, evitare l’esposizione diretta al fumo.

L’ASL raccomanda inoltre di mantenere porte e finestre chiuse e, ove possibile, spegnere gli impianti che immettono aria dall’esterno. È consigliato anche non sostare su balconi, terrazzi e cortili e non lasciare all’aperto indumenti o altri materiali. Frutta, verdura e ortaggi dovranno essere lavati accuratamente prima del consumo.

In presenza di fumo, l’indicazione è di evitare l’esposizione e ripararsi in un ambiente chiuso. Qualora fosse necessario, si può coprire naso e bocca con un panno umido.

Particolare attenzione viene rivolta anche a eventuali sintomi: in caso di difficoltà respiratorie, irritazioni o bruciori alle vie respiratorie, l’ASL invita a rivolgersi al proprio medico o al Pronto Soccorso.

I datori di lavoro presenti nella zona interessata sono inoltre invitati ad adottare tutte le opportune misure di tutela per i lavoratori, in attesa dell’attivazione delle previste procedure regionali.

L’ASL Benevento fa sapere infine che continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e a fornire alla popolazione eventuali ulteriori indicazioni in relazione all’emergenza.