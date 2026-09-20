Under 15, Giannattasio piega l'Avellino. Vittoria del Benevento nel derby (FOTO)

Primo acuto stagionale per la formazione guidata da Grande

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Benevento.  

Benevento-Avellino 1-0

Benevento: Fabi; Fasiello (35'st Fisciano), Cuciniello, Fedele (1'st Reale), Caruso, Gravina, Ediahe (23'st Fortunato), Di Casola, Lodi (1'st Crocifoglio), Giannattasio (35'st Migliaccio), Pinto. A disp.: Boccia, Scarpati, Martone Delli Carri. All.: Grande 

Avellino: Manzi; Carbone (31'st Masucci), Gaeta (31'st Della Sala), Panetta (9'st Travaglione), Picariello (9'st Vecchione), Sangiovanni, Piccirillo (15'st De Lauri), Magnotti, Canzano (9'st Aloisi), Leto (15'st Iannaccone), Mele (9'st Vernillo). A disp.: Testa. All.: Di Donato

Arbitro: Costa di Napoli.  Assistenti: Sabatino di Frattamaggiore e Castiello di Napoli

Marcatore: 3'pt Giannattasio (B)

Successo di misura per l'under 15 del Benevento. La squadra allenata da Grande ha ottenuto la prima vittoria in campionato nel derby giocato contro l'Avellino, deciso da un gol di Giannattasio. Il calciatore giallorosso ha punito Manzi dopo tre minuti dall'inizio del match. Si tratta di un risultato importante per il Benevento gli permette di ottenere i primi tre punti. Nella prossima giornata, in programma sabato prossimo, la truppa sannita sarà impegnata sul campo del Lecce che quest'oggi ha vinto in casa del Palermo

Under 15, i risultati della seconda giornata 

Ascoli-Juve Stabia 0-1
Benevento-Avellino 1-0
Catanzaro-Roma 2-4
Empoli-Napoli 0-4
Frosinone-Fiorentina 1-1
Lazio-Arezzo 4-0
Palermo-Lecce 1-3

Under 15, la classifica 

Napoli 6
Lazio 6
Roma 6
Fiorentina 4
Lecce 4
Juve Stabia 4
Benevento 3
Arezzo 3
Catanzaro 1
Frosinone 1
Empoli 1
Palermo 0
Ascoli 0
Avellino 0

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