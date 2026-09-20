Padre Ibrahim dalla Terra Santa alla terra di San Pio Il frate francescano per tre giorni a Pietrelcina dove riceverà anche la cittadinanza onoraria

Padre Ibrahim Faltas volerà dalla Terra Santa alla terra di San Pio, Pietrelcina, dove trascorrerà tre giorni, ricchi di appuntamenti, nel corso delle celebrazioni in onore del Frate delle Stimmate.

Ad annunciarlo è il Sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone.

La Comunità conferirà al frate francescano, figura impegnata nel dialogo e nella promozione della pace in Medio Oriente, la cittadinanza onoraria.

Il riconoscimento intende valorizzare l’impegno di Padre Ibrahim, direttore delle Scuole della Custodia di Terra Santa, per la promozione della pace e il suo ruolo di padrino del gemellaggio tra Pietrelcina e Betlemme.

Con questa scelta, la comunità vuole richiamare il valore della concordia e del dialogo, in continuità con il messaggio di San Pio, che nel 1942 promosse la nascita dei gruppi di preghiera rispondendo all’appello di Papa Pio XII per invocare la pace universale. Un percorso che trova punti di contatto con lo spirito del Giubileo francescano e con la tradizione di dialogo propria di San Francesco.

Il programma degli eventi prenderà il via martedì, 22 settembre, (ore 18,00) presso il Palavetro.

L’apertura sarà affidata a un dibattito pubblico e laico curato e moderato dai giovani dell’Oratorio “Casa Padre Pio”, occasione di confronto sul valore attuale della pace e della solidarietà. A seguire si terranno la tradizionale veglia di preghiera e la commemorazione del transito del Santo di Pietrelcina.

Il momento centrale delle celebrazioni si svolgerà mercoledì, 23 settembre: dopo la breve processione che partirà dal Convento (ore 18), Piazza Santissima Annunziata ospiterà (ore 18,30) la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria a Padre Faltas.

Per l’occasione, la Lectio Magistralis sarà affidata al professor Maurizio Oliviero, già Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia. Il suo intervento offrirà una riflessione sui temi della cooperazione internazionale, dei diritti umani e del contributo offerto da Padre Ibrahim e dalle comunità cristiane di Terra Santa alla costruzione del dialogo e della pace.

A conclusione della giornata, Padre Ibrahim Faltas presiederà la Santa Messa solenne della memoria liturgica di San Pio. La celebrazione rappresenterà il momento più significativo del programma religioso e costituirà un’ulteriore occasione di incontro e riflessione sui temi della pace e del dialogo tra i popoli.

La visita di Padre Ibrahim si concluderà giovedì mattina con l’incontro che avrà con gli studenti dell’I.C. “San Pio da Pietrelcina”.