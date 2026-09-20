Torna in piazza "Ulivo" la campagnia Unicef anche a Benevento Per i minori, vittime di guerre, povertà e crisi climatiche

i riaccende la catena di solidarietà del Sannio per i diritti dei bambini più vulnerabili. Torna nelle piazze la Campagna Nazionale “Ulivo” dell’UNICEF, dedicata al supporto dei progetti di emergenza umanitaria per l'infanzia.

In un contesto storico segnato da conflitti, impatto climatico e povertà, la risposta solidale diventa urgente: oggi oltre 500 milioni di bambini vivono in zone di guerra e più di un miliardo è esposto ad alti rischi ambientali.

Il Comitato Provinciale UNICEF di Benevento sarà presente sul territorio con iniziative mirate a partire dal 27 settembre, fino al 4 ottobre.

Con un’offerta minima di 15 euro sarà possibile ricevere una piantina d’ulivo confezionata in un’elegante sacca di tela logata, insieme a una brochure con consigli di coltivazione e il dettaglio dei progetti sostenuti:

Con 15 euro: 4 barattoli di latte terapeutico per trattare la malnutrizione.

Con 30 euro: 3.125 pastiglie per potabilizzare l’acqua (una compressa purifica un litro).

Con 60 euro: 650 bustine di sali per contrastare la disidratazione grave.

Un'ampia e coesa rete locale ha visto una forte partecipazione dei tantissimi Comuni coinvolti, che si sono adoperati sia direttamente, sia con il prezioso supporto delle Pro Loco, dei Forum Giovani e delle associazioni locali per garantire una presenza capillare della solidarietà.

Questi i Comuni protagonisti: Benevento (con 3 postazioni presso le Parrocchie di Santa Maria di Costantinopoli, della SS. Addolorata e della Madonna della Pace e Santa Rita), Airola, Apice, Apollosa, Arpaise, Baselice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Ceppaloni, Dugenta, Foglianise, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Montefalcone, Montesarchio, Morcone, Pago Veiano, Paolisi, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sassinoro e Telese.

Tutte queste realtà affidano all'ulivo un messaggio universale di speranza e di pace, unica garanzia per il futuro dell'infanzia.

«Il contesto globale vede un aumento dei bisogni dei bambini a fronte di un calo dei finanziamenti umanitari», dichiara Maria Buonaguro, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Benevento. «I nostri volontari scendono in piazza per fare la differenza: ogni ulivo è un gesto concreto di salvezza. Invito la comunità beneventana e sannita a rinnovare la generosità di sempre per portare cibo, cure e acqua sicura dove c'è più bisogno, coltivando insieme un futuro di pace.»

A sottolineare il valore logistico e la sinergia istituzionale sul territorio è anche Carmen Maffeo, Past President del Comitato Provinciale UNICEF di Benevento: «Un sentito ringraziamento va al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento e all'Associazione dei Vigili del Fuoco in congedo, nostri Ambasciatori. Il loro fondamentale contributo e la preziosa disponibilità nella gestione e distribuzione delle piantine di ulivo rappresentano un pilastro essenziale per la riuscita di questa campagna e una testimonianza tangibile di vicinanza alla nostra causa».