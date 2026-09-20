Via delle Puglie ancora chiusa: servono tempi certi e una rapida riapertura Civico 22 chiede un urgente intervento per l'arteria strategica

"La chiusura di via delle Puglie, determinata dalla caduta di pietre, sta causando da giorni pesanti disagi alla circolazione, con ripercussioni significative sulla viabilità cittadina e sulla quotidianità di cittadini".

Così Civico 22 che incalza "A distanza di una settimana, tuttavia, non sono ancora state fornite notizie certe circa i tempi di riapertura della strada, che alimenta comprensibilmente preoccupazione e malcontento tra quanti sono costretti quotidianamente a fare i conti con deviazioni, rallentamenti e congestione del traffico.

È necessario che l'Amministrazione e gli enti competenti chiariscano con la massima trasparenza quali interventi siano stati effettuati, quali siano ancora necessari e, soprattutto, entro quale data si preveda di poter restituire via delle Puglie alla normale circolazione.

La sicurezza viene prima di tutto ma proprio per questo è indispensabile che, parallelamente, siano garantiti tempi certi, informazioni puntuali e il massimo impegno per accelerare le procedure e i lavori necessari.

Chiediamo pertanto che si proceda, non appena saranno garantite le necessarie condizioni di sicurezza, alla riapertura di via delle Puglie, evitando che una situazione temporanea si trasformi in un disagio prolungato per l'intera città. È il momento di fare chiarezza e di fornire una data, o almeno un cronoprogramma preciso, per la riapertura"