Under 16, il derby è tuo: il Benevento vince in rimonta contro l'Avellino (FOTO) Tre punti importanti per i giallorossi allenati da Paolo Festa

Benevento-Avellino 2-1

Benevento: Aruta; Circelli, Martinelli (42'st Maglia), De Vito (23'st Criscuolo), Sansaro, Scapellato, Licciardi (32'st Mirra), Ronga (42'st Conte), Di Laora (32'st Bianco), Nolé (1'st Grosso La Valle), Perasole (42'st Gargiulo). A disp.: Nuzzo, Sarracino. All.: Festa

Avellino: Confessore; Quarticelli, Giardiello (39'st Venezia), Guarino AL. (19'st Lauria), Massa (39'st Guarino AN.), Prugno, Sannino (39'st Laino), Fornino (28'st Colurcio), Badini (28'st Petrillo), Fiumara, Sgambati (19'st Barbieri). A disp.: Vitale, Distante. All.: De Luca

Arbitro: Pisano di Benevento. Assistenti: Turco e Fasano di Napoli

Marcatori: 37'pt Sannino (A), 41'pt Perasole (B), 9'st Licciardi (B)

Note: Espulsi 31'st Fiumara (A), 37'st Barbieri (A)

Primo successo in campionato per l'under 16 guidata da Paolo Festa. I giallorossi hanno vinto in rimonta il derby giocato all'Avellola contro i pari età dell'Avellino. Dopo il vantaggio iniziale dei biancoverdi finarmo da Sannino al 37', i sanniti hanno pareggiato subito i conti con Perasole quattro minuti più tardi. Nella ripresa, Licciardi ha siglato il gol della vittoria al 9'. Da segnalare due espulsioni per l'Avellino giunte, rispettivamente, al 31' e al 37' e rimediate da Fiumara e Barbieri. Due rossi che hanno costretto i lupi a chiudere il match in nove uomini. Il Benevento ottiene i primi tre punti e nella prossima giornata affronterà il Lecce in trasferta.