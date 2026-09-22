Bruciano i boschi del Sannio: fiamme sulla montagna di San Michele e sul Taburno Sul posto le squadre antincendio della Regione Campania e i Vigili del Fuoco di Benevento

Due vasti incendi boschivi stanno interessando in queste ore il Sannio. Le fiamme sono divampate in due aree distinte, una nel comune di Foglianise e l'altra sul massiccio del Taburno, sul versante che interessa i territori di Montesarchio e Bonea e che guarda verso Sant'Agata de' Goti e Durazzano.

Il primo fronte di incendio si è sviluppato sulla montagna di San Michele, nel territorio di Foglianise, interessando un'area boschiva.

Il secondo rogo è invece in corso sul Taburno, sul versante di Montesarchio e Bonea, in direzione di Sant'Agata de' Goti e Durazzano.

Sul posto sono impegnate le squadre antincendio della Regione Campania e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Benevento, al lavoro per contenere le fiamme e impedire che gli incendi possano estendersi ulteriormente.

La presenza contemporanea di due vasti fronti di fuoco sta richiedendo l'impiego delle squadre operative su più aree del territorio sannita. Le operazioni di intervento sono in corso.