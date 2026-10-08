Incidenti sul lavoro nel Sannio e in Irpinia. la Cisl: tragedie in aumento Vecchione: fondamentale il rispetto della normativa in materia di Sicurezza

"L’Irpinia ed il Sannio registrano nuovamente morti sul lavoro, a distanza di poche ore: Antonio 46 anni, originario di Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno, dipendente di una ditta edile impegnata in lavori di muratura travolto dal crollo di un muro e un operaio originario anch’egli del salernitano 55enne morto sul colpo in un capannone di Prata Principato Ultra, in seguito ad una caduta causata dal cedimento di un lucernaio".

Così il Segretario Generale della Cisl IrpiniaSannio Fernando Vecchione esprime la propria vicinanza alle famiglie delle vittime e sottolinea l’importanza della sicurezza sul lavoro. ‘È fondamentale il rispetto della normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro, il nostro territorio Irpino-Sannita registra un aumento dei numeri delle vittime sul lavoro.

In attesa che gli organi competenti facciano i dovuti accertamenti e le verifiche sull’accaduto, è nostro compito ribadire l’importanza del Lavoro regolare in tutte le sue forme.

Alla luce di quanto accaduto chiedo la convocazione in tempi brevi, del Tavolo sulla Sicurezza sui luoghi di Lavoro, già presente in Prefettura ad Avellino e Benevento”, Conclude Vecchione.