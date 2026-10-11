Travolto da muro, cinque imprenditori e tecnici indagati per la morte del 46enne Benevento. Il dramma di Apollosa, martedì l'autopsia

Sono cinque le persone indagate per la morte di Antonio, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa in un incidente sul lavoro. Si tratta dei titolari di alcune imprese e del direttore dei lavori, tutti 'avvisati' dal pm Giulio Barbato in vista dell'autopsia.

L'incarico al medico legale Francesco La Sala ed alla tossicologa Raffaella Petrella è in programma martedì, in una udienza nel corso della quale i familiari della vittima, parti offese, e gli indagati, difesi, tra gli altri, dagli avvocati Giovanni La Motta e Giuseppe Nardone, potranno nominare dei consulenti di fiducia.

Come anticipato da Ottopagine, il dramma si era consumato in mattinata: secondo una prima ricostruzione, e per cause ancora da accertare, l'operaio, dipendente di una ditta salernitana, sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso, mentre veniva realizzatoc, e lo ha travolto, non dandogli scampo.

Niente da fare, purtroppo, per il malcapitato, inutili si erano infatti rivelati i soccorsi della Croce rossa. Indagini affidate ai carabinieri, poi la decisione di fissare l'autopsia.