Non lo vuole più, lui: se non mi chiami pubblico foto e video in cui sei nuda Benevento. Un giovane indagato dalla Procura di Torre Annunziata

Non avrebbe accettato la sua decisione di interrompere la loro relazione nel 2025, e, di fronte al suo no a riprenderla, l'avrebbe tormentata e molestata. E' per questo che un giovane di Benevento è finito nel mirino di una indagine della Procura di Torre Annunziata, sfociata in un decreto di perquisizione e sequestro per una ipotesi di stalking aggravato.E' stata contesta in relazione contestate le condotte che avrebbe mantenuto nei confronti della donna anche durante il rapporto: un repertorio fatto, secondo gli inquirenti, di continue telefonate, messaggi di natura intimidatoria e pesantemente offensiva, aggressioni fisiche. La malcapitata sarebbe stata morsa in più parti del corpo, le sarebbero stati strappati di dosso i vestiti, per evitare che fuggisse, e le sarebbe stato versato un falcone di detersivo sulla testa.

E ancora: in un'occasione lui le avrebbe rotto gli occhiali, in un'altra l'avrebbe lasciata in un albergo e sarebbe andato via, costringendola a tornare a casa con un taxi. Infine, qualche mese fa, l'avrebbe minacciata di pubblicare foto e video che la ritraevano nuda, che lei gli avrebbe inviato, se non l'avesse chiamato spontaneamente. L'indagato è difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.