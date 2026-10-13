Non lo vuole più, lui: se non mi chiami pubblico foto e video in cui sei nuda

Non avrebbe accettato la sua decisione di interrompere la loro relazione nel 2025, e, di fronte al suo no a riprenderla, l'avrebbe tormentata e molestata. E' per questo che un giovane di Benevento è finito nel mirino di una indagine della Procura di Torre Annunziata, sfociata in un decreto di perquisizione e sequestro per una ipotesi di stalking aggravato.E' stata contesta in relazione contestate le condotte che avrebbe mantenuto nei confronti della donna anche durante il rapporto: un repertorio fatto, secondo gli inquirenti, di continue telefonate, messaggi di natura intimidatoria e pesantemente offensiva, aggressioni fisiche. La malcapitata sarebbe stata morsa in più parti del corpo, le sarebbero stati strappati di dosso i vestiti, per evitare che fuggisse, e le sarebbe stato versato un falcone di detersivo sulla testa.
E ancora: in un'occasione lui le avrebbe rotto gli occhiali, in un'altra l'avrebbe lasciata in un albergo e sarebbe andato via, costringendola a tornare a casa con un taxi. Infine, qualche mese fa, l'avrebbe minacciata di pubblicare foto e video che la ritraevano nuda, che lei gli avrebbe inviato, se non l'avesse chiamato spontaneamente. L'indagato è difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.