Malfunzionamento navetta. Il dirigente Citarelli: "La scuola non è responsabile" "La circolare è un richiamo legittimo e fondato su precisi riferimenti normativi per la sicurezza"

In merito all'articolo pubblicato ieri sulle criticità segnalate dai genitori per il servizio navetta che dalla zona di piazzale Carducci trasporta gli studenti della scuola primaria Sala e della secondaria di primo grado Federico Torre presso la scuola “Madre Orsola Mezzini” in attesa del completamento della nuova struttura scolastica Federico Torre e sulla circolare della dirigenza scolastica per la sicurezza e il rispetto dei percorsi, il dirigente scolastico, il professore Edoardo Citarelli spiega: “E' necessario chiarire con la massima fermezza quanto segue, rigettando ogni insinuazione che infanga l’operato della scuola”.

Primo punto: il malfunzionamento dei bus navetta. "Gli inconvenienti tecnici ai mezzi di trasporto non rientrano nella sfera di responsabilità dell’istituto, bensì dell’ente comunale e delle ditte affidatarie del servizio. Alle 14:00 del pomeriggio, il personale di segreteria scolastica è in pausa, come previsto dal vigente orario di servizio e dal contratto collettivo nazionale del comparto. Pretendere che la scuola dovesse comunicare tempestivamente il guasto durante l’orario di pausa è un’aspettativa del tutto irrealistica. Ogni informazione sulle variazioni del servizio viene trasmessa non appena possibile, nel rispetto delle prassi organizzative".

Secondo punto: "la circolare diffida del 9 ottobre 2026. La circolare n. 34, emanata dallo scrivente in data 09/10/2026, è un richiamo legittimo e fondato su precisi riferimenti normativi: l’art. 158 del Codice della Strada vieta la sosta che impedisce il transito o l’accesso ad aree carrabili. Inoltre, il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro – in questo caso lo scrivente Dirigente scolastico – di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e la libera viabilità per consentire eventuali soccorsi. Non si tratta di un capriccio, ma di un atto dovuto per la tutela dell’intera comunità scolastica. La sicurezza di tutti – bambini, famiglie e personale – non può essere sacrificata per la comodità di pochi".

Terzo punto: il ruolo della scuola. "La scuola non può essere ritenuta responsabile per carenze infrastrutturali o per il mancato funzionamento dei bus navetta, che spettano ad altri soggetti istituzionali. Il compito dell’istituto è garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, cosa che è stata puntualmente fatta. Gli attacchi rivolti all’immagine della scuola nella suddetta pubblicazione sono inaccettabili e fuorvianti.

Quarto punto: tutela dell’immagine dell’istituto. Nell’invitare le famiglie e gli organi di stampa a considerare i fatti con obiettività e a collaborare con senso civico per il bene comune, respingiamo con forza ogni addebito infondato e ribadiamo che la scuola ha operato in modo corretto e responsabile e ci riserviamo di tutelare il buon nome dell’Istituto nelle sedi opportune qualora continuino ad essere diffuse informazioni non rispondenti alla realtà dei fatti”.