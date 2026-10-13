Work4Italy patto Benevento - India: in città i primi sette lavoratori Un percorso che unisce formazione, ingresso regolare e integrazione lavorativa

Work4Italy entra nella fase operativa con l’arrivo a Benevento dei primi sette lavoratori indiani, già assunti da Ben.Con (Beneventana Conglomerati) Srl e Cavoto Costruzioni Srl.

I risultati del progetto sono stati presentati nella sede di Confindustria Ance con l’obiettivo di illustrare un modello innovativo per affrontare la carenza di manodopera qualificata nel settore delle costruzioni.

L’iniziativa coinvolge complessivamente 30 lavoratori, destinati a sei imprese del territorio. I primi sette sono già arrivati, mentre per gli altri 23 prosegue l’iter amministrativo necessario all’ingresso in Italia. Il progetto punta a creare un canale strutturato di selezione, formazione e inserimento professionale, mettendo in relazione le esigenze delle aziende italiane con le competenze di lavoratori formati nel Paese d’origine.

«Non è un accordo commerciale, ma un vero e proprio accordo sociale», ha sottolineato Flavian Basile, presidente di ANCE Benevento, evidenziando la necessità di trovare risposte concrete alla difficoltà di reperire personale specializzato nei cantieri. Il progetto, avviato circa un anno fa, rappresenta anche un’opportunità di collaborazione tra due Paesi e due culture diverse. Basile ha inoltre rimarcato il valore strategico dell’iniziativa per il territorio sannita, capace di rafforzare la propria presenza nei contesti regionali e nazionali e di aprirsi a nuove prospettive di internazionalizzazione.

Work4Italy si fonda sull’articolo 23 del Testo unico sull’immigrazione, che consente l’ingresso fuori dalle quote ordinarie per lavoratori che abbiano completato specifici percorsi formativi all’estero. Un modello che non si limita al reclutamento, ma accompagna i candidati lungo tutte le fasi, dalla selezione iniziale all’inserimento in azienda.

La formazione, conclusa nel maggio 2026, ha previsto 320 ore complessive per ciascun partecipante, tra preparazione tecnico-professionale, lingua italiana, sicurezza sul lavoro ed educazione civica. I percorsi sono stati orientati a due ambiti fondamentali per il comparto edile: carpenteria e conduzione di macchine per scavo, movimento terra e demolizione. Le competenze acquisite sono state verificate prima della partenza, con il coinvolgimento degli enti formativi e delle imprese interessate.

Il progetto è il risultato della collaborazione tra ANCE Benevento, Confindustria Benevento, Formedil Avellino e Formedil Benevento, insieme ai partner internazionali impegnati nella selezione e nella formazione in India. Un lavoro di rete che ha permesso di collegare i fabbisogni delle aziende alle professionalità individuate.

«Questi sono i primi sette di un progetto che ne porta in provincia di Benevento trenta», ha dichiarato Andrea Esposito, presidente di Confindustria Benevento, sottolineando come l’esperienza possa aprire nuove prospettive anche per altri comparti produttivi. Confindustria sta infatti lavorando a una mappatura delle competenze necessarie alle imprese, guardando all’India come possibile bacino di professionalità.

Accanto all’assunzione, il programma prevede assistenza nelle procedure amministrative, accompagnamento lavorativo e sociale e monitoraggio dell’inserimento, con attenzione ai diritti e alla dignità delle persone coinvolte. L’obiettivo è completare l’arrivo dei 30 lavoratori e consolidare un modello replicabile, capace di coniugare le esigenze produttive con la formazione e l’integrazione.

Per Benevento, Work4Italy rappresenta così un primo risultato concreto nella costruzione di una filiera internazionale del lavoro, fondata sulla qualificazione delle competenze e sulla collaborazione tra imprese, istituzioni ed enti formativi.