Si sente male e muore mentre sta lavorando per un'impresa in un hotel-resort Il dramma a Telese Terme

E' morto mentre stava lavorando. Stroncato, a quanto pare, da un malore che non gli ha dato scampo. Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è consumato a Telese Terme, in un hotel-resort in cui sono in corso dei lavori. Un intervento affidato ad una impresa esterna di cui la vittima, un 68enne, era dipendente. Il malcapitato si sarebbe sentito male all'improvviso, i colleghi hanno dato l'allarme. Quando il 118 è arrivato, per l'uomo non c'era però più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i necessari accertamenti.

Un'altra tragedia che si aggiunge a quella registrata alcuni giorni fa ad Apollosa, dove un 53enne aveva perso la vita dopo essere stato trovolto da un muro di cemento che stava rimuovendo. Un incidente del tutto diverso da quallo di Telese, per il quale sono state chiamate in causa, in vista dell'autopsia di oggi, cinque tra imprenditori e tecnici.