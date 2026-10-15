Esplosioni nella notte: doppio assalto a bancomat e postamat a Morcone FOTO Banditi in azione nel Sannio: danni e paura. Allarme alle 2.40

Doppio assalto nella notte a banca e posta di Morcone nel Sannio. I banditi hanno fatto esplodere il bancomat dell'istituto di credito in via Roma ed il postamat dell'ufficio postale di viale dei Sanniti praticamente in simultanea. Ingenti i danni alle strutture. Gli scoppi hanno svegliato nel cuore della notte i residenti. Scattato l'allarme sul posto, sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini e i vigili del fuoco. Da stabilire se e quanto abbiano portato via.

AGGIORNAMENTI

L'allarme è scattato poco prima delle tre quando due forti esplosioni sembra in maniera simultanea hanno svegliato i residenti di via Roma.

L'ufficio postale e il Banco BPM distano qualche centinaia di metri l'uno dall'altro. Le deflagrazioni hanno mandato frantumi vetri e struttura in cemento sia della banca che della posta.

Quest'ultima era stata da poco ristrutturata e riaperta al pubblico. Ingenti i danni in entrambi i casi.

Sul posto necessario per i rilievi e la messa in sicurezza, anche l'intervento degli artificieri dell'arma dei carabinieri arrivati da Napoli.

In via Roma, dove ha sede la banca i vetri in frantumi e i pezzi del bancomat sono stati scagliati anche contro un'attività commerciale che sorge di fronte l'istituto di credito pezzi di vetro e plastica. Sono volati anche sui balconi delle abitazioni. Sono ora in corso le indagini che dovranno anche accertare quanto i banditi abbiano portato via.