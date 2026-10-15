Aggressione in un circolo: licenza somministrazione sospesa Il provvedimento del Questore di Benevento

È stato notificato al titolare di un circolo privato nel centro storico di Benevento un provvedimento firmato dal Questore di Benevento Giovanni Leuci ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale è stata disposta la sospensione della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il provvedimento è scaturito a seguito di un'aggressione commessa nella tarda serata del 13 ottobre da un gruppo di giovani ai danni di due avventori di un circolo privato sito nel centro storico.

Gli agenti, giunti sul posto su segnalazione pervenuta alla sala operativa, accertavano che, poco prima, nello spazio immediatamente antistante all’esercizio pubblico, un uomo e una donna erano stati colpiti con calci e pugni da alcuni ragazzi che poi si erano dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Per l’aggressione subita le vittime, che avevano riportato lesioni ed ecchimosi, venivano dapprima sottoposte alle cure da parte di personale sanitario sul posto e successivamente trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli.

In considerazione delle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica che si sono determinate per l’evento accaduto presso il circolo privato e tenuto conto che già in passato lo stesso è stato destinatario di analoghi provvedimenti ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., è stata disposta la sospensione per un periodo di trenta giorni al fine di scongiurare il ripetersi di ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini.