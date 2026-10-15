Tre incarichi, un nuovo passo: così prende forma la Polizia Municipale 5.0 Polizia giudiziaria, acquisti digitali e rapporti con i media per un corpo più vicino ai cittadini

La Polizia Municipale di Benevento guarda avanti e rinnova la propria organizzazione. Con i nuovi incarichi nell’E-Procurement, nelle relazioni con i media e al vertice del Nucleo di Polizia Giudiziaria prende forma la Polizia Municipale 5.0: un percorso avviato da alcuni anni che mette al centro competenze, innovazione e qualità del servizio pubblico.

All’Agente Marco Porcaro è affidato l’incarico nell’ambito dell’E-Procurement, il settore dedicato alle procedure digitali di approvvigionamento. Un ruolo che richiede precisione, capacità organizzativa e attenzione alla trasparenza, per accompagnare il Corpo verso una gestione degli acquisti sempre più ordinata ed efficace.

L’Assistente Sabatino Cimino assume l’incarico per i Rapporti con i Media – Media Liaison Officer. Una evoluzione naturale della figura di “addetto alla comunicazione” del Corpo, che coniuga capacità di ascolto e sensibilità istituzionale che saranno al centro di una funzione strategica: favorire un’informazione puntuale e comprensibile sull’attività della Polizia Municipale e consolidare il rapporto di fiducia con la comunità.

Al vertice del Nucleo di Polizia Giudiziaria arriva il Sottotenente Italo Gagliardi, un incarico di particolare responsabilità e delicatezza, dedicato al coordinamento delle attività di accertamento dei reati e delle indagini di competenza del Corpo. Rigore professionale, riservatezza e capacità organizzativa permetteranno di garantire la qualità degli atti di P.G., la continuità operativa e l’efficacia di tutte le attività svolte al servizio dell’Autorità Giudiziaria.

I tre avvicendamenti rispondono a un obiettivo comune: ottimizzare l’organizzazione del Corpo, valorizzare le professionalità e rendere più chiara la distribuzione delle responsabilità, a beneficio dell’intera struttura e del servizio erogato ai cittadini.

Il Comandante Giuseppe Vecchio, si congratula con gli operatori per i nuovi incarichi e augura loro buon lavoro, esprimendo fiducia nelle competenze e nella professionalità che sapranno mettere al servizio del Corpo. Le nuove responsabilità richiederanno precisione, autorevolezza e spirito di collaborazione, qualità fondamentali per contribuire al miglioramento dell’organizzazione.

La Polizia Municipale 5.0 prende forma attraverso la valorizzazione delle persone, il rafforzamento delle competenze e un’innovazione capace di tradursi in un servizio sempre migliore per la comunità con una Polizia Municipale sempre più preparata ed attenta alle esigenze del territorio.