A Bonea inaugurato il campo polivalente: festa per la giornata dello Sport Il Sindaco: "Non è solo un campo, è un pezzo di futuro. Abbiamo scelto di reagire"

C'erano le famiglie, i ragazzi, i presidenti delle associazioni sportive e tanta emozione. Bonea ha inaugurato oggi il suo nuovo Campo Polivalente Comunale, nell'ambito della Giornata dello Sport 2026. Un traguardo atteso da anni. Quella che per molto tempo è stata un'area comunale abbandonata e inutilizzata, oggi è una struttura moderna, riqualificata e restituita alla comunità.

"Oggi non inauguriamo semplicemente un campo. Oggi consegniamo alla nostra comunità un pezzo di futuro", ha esordito il Sindaco. "Viviamo in un tempo difficile per i piccoli Comuni, tra spopolamento e mancanza di servizi. Un'Amministrazione ha due strade: rassegnarsi o reagire. Noi abbiamo scelto di reagire, investendo sui giovani, sulle scuole e sullo sport".

Un discorso sentito, incentrato sul valore sociale dello sport: "Lo sport non è un lusso o il passatempo della domenica. È una politica sociale. È prevenzione, salute, educazione. In un campo un ragazzo impara a rispettare l'avversario, a rispettare le regole, a rialzarsi dopo una caduta". Il Sindaco ha poi voluto idealmente affidare le chiavi della nuova struttura ai giovani di Bonea: "Custoditelo, rispettatelo, fatelo vivere. Questo campo è e deve essere di tutti: casa dei tornei estivi, delle giornate scolastiche e delle famiglie". Momento toccante la consegna delle targhe di partecipazione alle eccellenze sportive del territorio, tra cui le rappresentanze di Benevento 5, Futsal Montesarchio, Tennis Club Airola e Tennis Club San Giorgio del Sannio, ed ai giovani di Bonea che si sono distinti nello sport fuori dai confini comunali. "Grazie perché siete la prova che anche da un piccolo paese si può sognare in grande", ha detto il primo cittadino. Nei ringraziamenti finali, il Sindaco ha citato chi ha reso possibile l'opera: l'Amministrazione comunale, il segretario, i dipendenti comunali, la Direzione Lavori, nonché l’impresa Edil Paolo che ha lavorato con serietà e competenza. "Bonea oggi è un paese un po' più ricco. Non più ricco di soldi, ma più ricco di opportunità, di speranza e di comunità". La cerimonia si è chiusa con esibizioni e partite dimostrative che hanno animato il nuovo campo fino a sera.