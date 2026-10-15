Autunno Chitarristico e Sannio Festival della Canzone Napoletana A Benevento concerti, masterclass e ricerca musicale

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” presenta oggi, alle ore 11.00, presso la Biblioteca dell’Istituzione, l’Autunno Chitarristico 2026 e la sesta edizione del Sannio Festival della voce e della canzone napoletana. Due appuntamenti che segnano la conclusione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca dell’anno accademico 2025/2026, condividendone con la città e il territorio esperienze, percorsi e risultati.

L’Autunno Chitarristico, in programma dal 16 al 18 ottobre al Complesso San Vittorino, nasce dal lavoro delle classi di chitarra del Conservatorio, con il coordinamento artistico del Maestro Piero Viti. Concerti, masterclass, conferenze-concerto e momenti dedicati ai giovani interpreti compongono una rassegna nella quale la pratica esecutiva incontra lo studio del repertorio, la ricerca musicologica e la conoscenza dello strumento.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo, sabato 17 ottobre alle ore 20.00, il concerto del Duo Sergio e Odair Assad, protagonisti del “Farewell Tour”, tournée mondiale di addio alle scene per i sessant’anni di carriera. La presenza dei due artisti sarà arricchita dalla masterclass di domenica 18 ottobre, offrendo agli studenti una preziosa occasione di confronto con interpreti di riferimento del panorama chitarristico internazionale.

Il programma comprende inoltre le attività con Oman Kaminsky, i concerti con l’Orchestra d’archi del Conservatorio, il secondo Raduno delle Orchestre di Chitarra della Campania e il concerto della Goccia Guitar Orchestra. Il 17 e 18 ottobre si svolgerà anche la nona Mostra di Liuteria, luogo di incontro tra competenza artigianale, ricerca sul suono e interpretazione musicale.

Dal 23 al 25 ottobre, il Teatro San Vittorino ospiterà la sesta edizione del Sannio Festival della voce e della canzone napoletana, con il Maestro Luigi Ottaiano quale responsabile del progetto. La manifestazione propone un percorso attraverso la storia, gli autori e le voci della tradizione napoletana, affiancando alla dimensione concertistica attività di approfondimento, presentazioni di libri e produzioni discografiche.

Il cartellone comprende l’omaggio ad Angela Luce, con l’Orchestra Stabile della canzone napoletana del Conservatorio, il progetto dedicato ai centocinquant’anni dalla nascita di Vincenzo Russo e le masterclass sulle ricorrenze di Giovan Battista De Curtis, Giuseppe Cioffi, Pacifico Vento e Salvatore Mazzocco. Accanto al Premio Sergio Bruni, dedicato all’interpretazione della canzone classica napoletana, sono previsti riconoscimenti alla carriera a Giovanni Mauriello, Maurizio Cuzzolin, Antonello Rondi, Miranda Martino, Gloria Christian e Maurizio Casagrande, oltre agli appuntamenti dedicati alla voce e alla canzone inedita.

Il Direttore, Maestro Giuseppe Ilario, dichiara: «Queste manifestazioni esprimono l’unità tra didattica, produzione artistica e ricerca che guida il nostro Conservatorio. Il confronto con grandi interpreti e lo studio dei repertori offrono agli studenti occasioni concrete di crescita, trasformando la formazione in un’esperienza culturale condivisa con il pubblico».

Il Presidente, Nazzareno Orlando, dichiara: «Sostenere iniziative di questa qualità significa investire nei giovani e nel ruolo del Conservatorio quale patrimonio della comunità. Il nostro impegno è assicurare le condizioni perché l’eccellenza artistica e la ricerca producano opportunità e contribuiscano alla crescita culturale di Benevento e del territorio».

Con le due rassegne, il “Nicola Sala” rinnova la propria vocazione di istituzione aperta alla comunità, capace di mettere in relazione generazioni, linguaggi e tradizioni musicali, valorizzando il lavoro di docenti e studenti attraverso l’incontro con artisti, studiosi e professionisti.