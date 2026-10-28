Scontro tra auto: due pensionati feriti e paura lungo la Statale 7 Appia Incidente stradale nel territorio di San Giorgio del Sannio

Due persone ferite e trasportate in ospedale il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina prima delle 8 lungo la Statale 7 nel territorio di san Giorgio del Sannio. È qui che si sono scontrate una Toyota Aigò, guidata da un uomo e una Lancia Musa condotta da una donna.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, i sanitari del 118 di San Giorgio del Sannio e i carabinieri. I vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno soccorso i malcapitati nelle auto e messo in sicurezza i veicoli incidentati frontalmente. Saranno ora i rilievi dei carabinieri a dover delineare la dinamica del sinistro. Strada bloccata per il tempo necessario dei soccorsi e per effettuare le misurazioni.

La pensionata alla guida della Lancia è stata poi trasferita in ospedale per le ferite riportate nel violento urto.