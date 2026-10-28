Fortore disconnesso. Confederazione Imprese Italia: "Basta rassegnazione" Il presidente Cefalo: La continuità dei collegamenti è una condizione essenziale

Le ripetute interruzioni dei servizi telefonici e internet nel Fortore e nel pre-Fortore non possono diventare una consuetudine alla quale rassegnarsi. È quanto denuncia Confederazione Imprese Italia, raccogliendo le segnalazioni e la richiesta di intervento provenienti dalla propria base associativa, preoccupata per le conseguenze dei disservizi sull’attività delle imprese e sulla vita delle comunità.

Secondo le segnalazioni ricevute, l’ultimo episodio, iniziato nella mattinata di ieri e ancora in corso al momento della segnalazione, sta interessando ampie porzioni del territorio, con pesanti difficoltà per imprese, professionisti, uffici e cittadini.

«La nostra iniziativa nasce dalla voce delle imprese associate, che chiedono di poter lavorare senza ritrovarsi periodicamente isolate – dichiara Biagio Cefalo, presidente nazionale di Confederazione Imprese Italia. Quando si interrompono telefono e internet, si compromettono i rapporti con clienti e fornitori, i pagamenti elettronici, l’accesso ai servizi digitali e l’operatività degli uffici. Anche i servizi bancari e postali possono subire conseguenze rilevanti. Per le aree interne, ogni interruzione aggiunge un ulteriore ostacolo a quelli che già affrontano quotidianamente».

Alle richieste di chiarimento, riferiscono gli associati, l’assistenza riconduce frequentemente il problema a un “trancio del cavo”. Una spiegazione che, di fronte al ripetersi degli episodi, richiede approfondimenti sulle cause e sulle misure adottate per prevenirli.

«Non basta comunicare che un cavo è stato tranciato – prosegue Cefalo –. Occorre spiegare perché accade, quali territori sono coinvolti, quali sono i tempi previsti per il ripristino e quali interventi impediranno che il problema si ripresenti. Le imprese non possono programmare il proprio lavoro nell’incertezza, né i cittadini possono accettare tutto con cristiana rassegnazione».

Confederazione Imprese Italia chiede pertanto alle autorità e agli enti competenti, ciascuno per le proprie responsabilità, verifiche documentate sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla protezione delle infrastrutture, comprese la conformità della posa, le profondità previste dai progetti e dalle prescrizioni applicabili e gli esiti dei collaudi.

«Non anticipiamo conclusioni tecniche né attribuiamo responsabilità che devono essere accertate – precisa il presidente –. Poniamo però una domanda legittima: le reti sono state realizzate e protette in modo adeguato alle caratteristiche dei luoghi e ai rischi di danneggiamento? Gli investimenti destinati alla connettività devono tradursi in servizi affidabili. Chiedere controlli significa tutelare le risorse impiegate e il diritto dei territori a beneficiarne».

La Confederazione sollecita inoltre un confronto urgente tra Prefettura di Benevento, amministrazioni locali, operatori e gestori delle reti, affinché siano chiarite le cause delle interruzioni ricorrenti e definite misure concrete per la continuità del servizio, anche attraverso collegamenti alternativi nei casi di guasto.

«La fibra deve essere un’infrastruttura di sviluppo, non una promessa che si interrompe al primo danneggiamento – conclude Cefalo –. Le nostre imprese chiedono tempi certi, informazioni trasparenti e interventi verificabili. Difendere la continuità dei collegamenti significa difendere il lavoro, i servizi e il futuro delle aree interne. Confederazione Imprese Italia dà voce a questa richiesta e sollecita risposte all’altezza delle esigenze del territorio».