Benevento-Catanzaro, Scognamillo: "Dobbiamo essere più cinici" Le parole del difensore: "Adesso testa alla Cremonese per recuperare i punti persi"

Stefano Scognamillo ha commentato nel post gara il risultato maturato al Vigorito tra Benevento e Catanzaro: "Peccato. Questo pareggio ci lascia l'amaro in bocca, come accaduto con il Vicenza. Dobbiamo imparare a essere più cinici perché in Serie B le partite non sono mai chiuse. Ci prendiamo questo punto e pensiamo alla partita di Cremona. Il gol è stato un peccato. Complessivamente è stato l'unico tiro nello specchio del Catanzaro. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima. Affrontiamo la Cremonese che è una squadra importante, costruita per vincere. Andremo lì a giocarci la partita a viso aperto. Non vedo l'ora di entrare in campo per riprenderci i punti persi". "Affrontare il Catanzaro è stato emozionante. Ringrazio i tifosi per l'omaggio che mi hanno fatto. Se ora sono questo calciatore è anche grazie loro. A Catanzaro ho cominciato a essere un calciatore più completo e li ringrazio".