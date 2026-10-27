Benevento-Catanzaro, Floro Flores: "Pareggio che pesa moralmente e non poco" Le parole del tecnico: "Siamo arrabbiati, ma ai ragazzi non posso dire nulla per l'atteggiamento"

"Abbiamo avuto tante occasioni, poi ci arrabbiamo. Il calcio è questo. C'è tanto rammarico, purtroppo anche oggi è andata così". Ha esordito così Floro Flores nel post gara dopo il pari rimediato con il Catanzaro. Il tecnico giallorosso ha poi proseguito: "Con il fraseggio eravamo riusciti a trovare i varchi giusti. Come accaduto con il Vicenza, non saprei da dove ripartire. Queste partite pesano moralmente e mentalmente. Abbiamo pareggiato senza subire un tiro in porta. Dispiace perché perdi punti importanti. La partita è stata fatta sotto tutti i punti di vista, su questo faccio i complimenti ai ragazzi. Abbiamo affrontato una squadra con grandi valori, ma è impossibile essere felici. Il nostro obiettivo è la salvezza e deve rimanere tale. Siamo una squadra che si sta amalgamando giorno dopo giorno. Dispiace perché una vittoria sarebbe stata meritata. Analizzeremo quanto fatto e valuteremo strada facendo. Abbiamo preso un gol evitabilissimo. Il difensore nel finale? Penso sia normale, questa non è la scusa. Loro avevano tanti attaccanti e mettere un difensore era un aiuto per la difesa. Ai ragazzi si può dire di tutto, tranne che non mettono voglia e fame. Quella di oggi è stata una prestazione importante. Sicuramente dobbiamo migliorare".

"Ero preoccupato per Kouan perché ha preso un'ammonizione nel primo tempo. Non potevo pensare di tenerlo in campo novanta minuti perché avevo paura di rimanere in dieci. L'ho tolto perché condizionato dal cartellino. Prisco, comunque, è entrato molto bene".