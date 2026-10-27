Benevento-Catanzaro, Salvemini: "Non possiamo buttare due punti in questo modo" Le parole dell'attaccante giallorosso dopo il pari con i calabresi

E' stato l'autore del gol giallorosso, ma non è bastato al Benevento per ottenere la vittoria. Ciccio Salvemini ha commentato così il pareggio: "Sono felice di aver ritrovato il gol. La squadra esprime un bel gioco, ma siamo costretti a parlare di un pareggio dopo che meritavamo la vittoria. La partita va chiusa, dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Non bisogna trovare il colpevole, ma occorre prendere atto che siamo una squadra forte e che dobbiamo andare avanti con il giusto entusiasmo. Siamo una matricola che sta esprimendo un gran gioco dall'inizio dell'anno. Per le occasioni che abbiamo dobbiamo fare almeno tre o quattro gol, ma non mi focalizzo su ciò che dobbiamo migliorare. Come detto, bisogna riconoscere ciò che stiamo facendo senza trovare il pelo nell'uovo. C'è grande rammarico, siamo i primi ad averlo. Sono arrabbiato per questo. Non possiamo buttare due punti così. Il Catanzaro? Mi aspettavo la partita più difficile perché loro venivano da un 6-1 in casa e dal cambio di allenatore. Loro ci hanno schiacciato, ma senza creare grossi pericoli".