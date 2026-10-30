A Benevento protesta di Usb e studenti contro caro vita e Governo - VIDEO FOTO - Manifestazione da piazza Colonna a piazza Risorgimento

Sono partiti dalla Stazione ferroviaria centrale di Benevento e percorreranno le strade della città fino a piazza Risorgimento i manifestanti (studenti, cittadini e Unione sindacale di Base) che questa mattina protestano in tutta Italia contro il caro vita e contro il governo, in particolare per rimarcare il loro no agli ultimi decreti sicurezza.

“Riconosciamo la necessità di rilanciare il conflitto sociale, visto che il 77% della popolazione italiana ha indiscutibili difficoltà economiche. Per milioni di famiglie italiane la quotidianità è divenuta insostenibile, mentre la nuova legge di bilancio della Meloni, impegna quasi la metà della manovra per il riarmo e la difesa.

Questo significa meno sanità, meno scuola, meno trasporti pubblici, meno sostegno al welfare familiare ed individuale”. Di qui la richieste urgente di interventi contro il carovita, il caro energia e l'aumento dei prezzi a partire dai carburanti.

Alla manifestazione presenti anche esponenti politici del Pd e Avs, tra gli altri: Rosa Razzano, Giovanna Megna, Annamaria Mollica e l'ex parlamentare, attivista e sindacalista Francesco Caruso (nel video).