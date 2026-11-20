Pediatra gambizzato nello studio, il mistero dietro quei cinque colpi di pistola Imminenti le dimissioni dal San Pio del medico di Ceppaloni ferito ad Airola

Le sue dimissioni sembrano ormai imminenti. Dovrebbero arrivare nelle prossime ore, quando lascerà il San Pio, dove è ricoverato da ieri sera, il pediatra di Ceppaloni che, come anticipato da Ottopagine, è rimasto vittima di una intimidazione nel suo studio di Airola.

Cinque i colpi di pistola esplosi all'esterno dell'ambulatorio e, una volta aperta la porta, contro il professionista, centrato agli arti inferiori e ferito di striscio al volto. Nulla di grave, grazie al cielo: un dato che costituisce un elemento positivo in una storia inquietante di cui l'attività investigativa dei carabinieri, diretta dal sostituto procuratore Marilia Capitanio, dovrà definire i contorni. Fondamentali, ovviamente, le dichiarazioni del medico su possibili circostanze che potrebbero contribuire a far luce sulla vicenda.

L'interrogativo è fin troppo banale: cosa ha spinto a far fuoco quell'uomo arrivato nella zona, casco nero calato sul viso, in sella ad una moto con la quale è poi fuggito? L'obiettivo è ovviamente quello di risalire al suo nome, al movente di un gesto che, grazie al cielo, non ha avuto conseguenze tragiche, ma ha pesantemente turbato le comunità di Ceppaloni ed Airola e l'opinione pubblica.

Come capita sempre in questi casi, le voci si rincorrono freneticamente, senza però alcun valore. Resta lo sconcerto per quanto accaduto, per la paura comprensibilmente provata dal sanitario quando si è trovato di fronte all'improvviso, arma in pugno, il suo attentatore. Il feritore, al momento ignoto, di un pediatra stimato ed apprezzato.