PMI Day: le imprese sannite aprono le porte ai giovani Confindustria Benevento punta sul dialogo tra scuola e impresa

Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, far conoscere le opportunità offerte dal tessuto produttivo locale e dimostrare che fare impresa nel Mezzogiorno, anche nelle aree interne, è possibile. È questo l'obiettivo del PMI Day 2026, la Giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese promossa da Piccola Industria Confindustria, che a Benevento ha coinvolto 15 aziende del territorio, protagoniste di un percorso di visite e incontri con gli studenti.

La 17esima edizione, celebrata oggi, ruota intorno al tema «Crescere... Incoraggiare i talenti, abbattere gli stereotipi di genere», mettendo al centro il rapporto tra formazione, occupazione e sviluppo imprenditoriale. Un'occasione per consentire agli studenti di entrare negli stabilimenti, conoscere i processi produttivi e confrontarsi direttamente con gli imprenditori.



«È un progetto di caratura nazionale che ogni territorio declina nella propria realtà», sottolinea Clementina Donisi, presidente della Piccola Industria di Confindustria Benevento. «Quest'anno c'è stato un coinvolgimento importante delle aziende: ben 15 hanno aperto le porte dei propri stabilimenti, con gli imprenditori in prima persona ad accompagnare i ragazzi. Vogliamo far capire che fare impresa al Sud e nelle aree interne è possibile e che esistono opportunità sia per essere inseriti nelle realtà produttive, costruendo un percorso di crescita, sia per sviluppare idee imprenditoriali proprie».



Un messaggio che si lega al tema scelto quest'anno: la crescita. «Il sistema italiano è composto prevalentemente da piccole e medie imprese e oggi ci troviamo di fronte a un assunto importante: o cresciamo oppure siamo destinati a scomparire. È un tema fondamentale tanto per le imprese quanto per i giovani», evidenzia Donisi.

Sulla necessità di rafforzare il collegamento tra scuola e mondo produttivo insiste anche Andrea Esposito, presidente di Confindustria Benevento. «Teniamo molto a questa iniziativa perché i giovani devono conoscere il tessuto imprenditoriale del territorio e avere la possibilità di scegliere. L'obiettivo è mettere in filiera le conoscenze del mondo della scuola e quelle dell'imprenditoria, creando nuove opportunità di orientamento e formazione».



Il PMI Day si conferma così uno strumento per costruire un ponte tra generazioni, competenze e imprese, valorizzando le professionalità richieste dal mercato e le potenzialità del territorio sannita. Non soltanto una giornata di visite, dunque, ma un investimento sulla consapevolezza dei giovani e sulla capacità delle aziende locali di attrarre talenti, offrire prospettive occupazionali e sostenere nuove iniziative imprenditoriali.