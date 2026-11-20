Telese Terme: la moda sposa protagonista con Gabriele La Fortuna Il 6 dicembre in Viale Minieri uno shooting fotografico esclusivo tra alta sartoria e hairstyling

Telese Terme si prepara a diventare palcoscenico di un appuntamento esclusivo all’insegna dell’eleganza, della moda e della bellezza. Il prossimo 6 dicembre nella suggestiva cornice di Viale Minieri, si terrà uno shooting fotografico dedicato alla moda sposa, promosso da Atelier Infinity Sposa by RC Creazioni, con la straordinaria partecipazione di Gabriele La Fortuna, hairstylist di un famoso brand.

Un evento che intende celebrare l'incontro tra arte sartoriale, creatività e valorizzazione della bellezza femminile, portando nel cuore del Sannio un progetto capace di coniugare professionalità, ricerca stilistica e attenzione ai dettagli.

Per Gabriele La Fortuna si tratta di un ritorno da protagonista nel territorio sannita, dopo il successo ottenuto presso il Teatro Romano di Benevento, dove aveva curato le acconciature delle modelle dell’Atelier Franco Francesca. Una nuova occasione per esprimere una visione personale della bellezza, attraverso uno stile riconoscibile e ricercato.

Al centro dello shooting ci saranno splendide modelle, interpreti di una filosofia estetica che si fonda su tre elementi distintivi: iconico, audace e ribelle. Una concezione della femminilità che supera i canoni tradizionali e trasforma la bellezza in una forma di espressione artistica, fatta di emozione, carattere e personalità.

Il progetto vedrà coinvolto un team di professionisti del settore beauty e della fotografia. Gabriele La Fortuna si occuperà dell’hairstyling, mentre Adele Paga e Annamaria Paciello cureranno il make-up. Gli scatti ufficiali saranno affidati a Davide La Fortuna, chiamato a immortalare l'eleganza degli abiti e l'atmosfera dell'intera iniziativa.

A fare da cornice sarà Atelier Infinity Sposa by RC Creazioni, realtà legata alla sartorialità e alla moda sposa, che attraverso questo appuntamento intende valorizzare il proprio universo creativo e promuovere un'immagine della sposa contemporanea, sofisticata e ricca di personalità.

A presentare l'evento sarà Ciro, di Atelier Infinity Sposa by RC Creazioni. L'apertura sarà invece affidata all'intervento istituzionale del sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, che presenterà anche gli eventi in programma nel mese di dicembre promossi dal Comune.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di promozione del territorio attraverso il linguaggio della moda e dell'immagine, confermando come professionalità, talento e creatività possano diventare strumenti di valorizzazione locale.

Il 6 dicembre, dunque, Telese Terme si vestirà di eleganza per accogliere un appuntamento che mette al centro la bellezza femminile e il valore del lavoro di squadra. Un evento in cui moda, fotografia, hairstyling e make-up si incontreranno per raccontare una femminilità contemporanea, senza rinunciare alla raffinatezza della tradizione sartoriale.

Eleganza, bellezza e territorio: tre parole che racchiudono lo spirito di un evento destinato a portare nel Sannio un nuovo momento di creatività e prestigio.