Fa visita nello studio, sparano dalla strada poi contro pediatra. Fuga in moto E' accaduto ad Airola. Il professionista, di Ceppaloni, ferito alle gambe, e di striscio, al volto.

Lo hanno aggredito e ferito nel suo studio. Un episodio ancora da decifrare quello accaduto ad Airola, dove nel mirino è finito un pediatra di Ceppaloni che stava facendo visita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo, arrivato nella zona in sella ad un moto ed indossando un casco nero che ne copriva il volto, avrebbe prima fatto fuoco dall'esterno con una pistola, poi, aperta la porta dell'ambulatorio, avrebbe colpito il professionista alle gambe e, di striscio, al volto. Cinque i proiettili esplosi in più direzioni. Quindi sarebbe fuggito, facendo perdere le sue tracce, forse con un complice.

Non è ancora chiaro se il gesto sia stato compiuto alla presenza di alcuni pazienti che stavano attendendo il loro turno. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini, dirette dal pm Marilia Capitanio, per risalire all'autore.

Il medico è stato soccorso e trasportato in ospedale, comprensibile la paura provata in quei momenti. Non è in pericolo di vita. Una pagina inquietante, di cui resta da capire il movente. Una intimidazione sconvolgente che, per fortuna, non ha avuto conseguenze tragiche.