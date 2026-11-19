Benevento, Mastella annuncia: "Il 30 novembre assemblea per il gas in contrada" Appuntamento al Teatro De La Salle con i sindaci sanniti per l'affidamento del servizio pubblico

"Un'altra pagina importante per Benevento è scritta da quest'Amministrazione: il 30 novembre presso il Teatro De La Salle, alle 15,30, è convocata l'assemblea per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Parteciperanno i Comuni di tutta la provincia. E' un appuntamento fondamentale perché il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale è manchevole, non c'è in larga parte delle contrade cittadine e delle zone rurali della città. Questa colpevole assenza causa aggravi di spesa per centinaia di famiglie della Città che sono costretti ad adottare soluzioni alternative, e a proprie spese, per utilizzare una risorsa insostituibile nella vita quotidiana", lo annuncia in una nota il sindaco Mastella in vista dell'assemblea dei Sindaci in agenda il 30 novembre. "Abbiamo ereditato una situazione in cui in quasi tutte le contrade cittadine non c'era nemmeno un numero civico che identificava le abitazioni. Ne abbiamo apposti in questi anni diecimila, togliendo tanti dall'anonimato civico. Ora diamo il via alla gara che porterà il gas nelle aree rurali: dopo il depuratore e la numerazione civica, è un altro inedito e straordinario risultato concreto per i cittadini", conclude Mastella.