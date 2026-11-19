Carabinieri, il Generale Castello in visita al Comando Provinciale di Benevento Tappa al Comando di via Meomartini: saluti alle autorità, elogi ai reparti e omaggio ai caduti

Il Generale di Corpo d’Armata Rosario Castello, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, in data odierna, ha fatto visita alla Caserma dei Carabinieri di via Meomartini. L’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Marco Keten, da una rappresentanza dei reparti territoriali, dei reparti speciali e dell’organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, insieme a una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali in congedo. Nella circostanza il Generale Castello ha voluto rivolgere il proprio saluto a tutti i Carabinieri che operano nel Sannio, ringraziandoli per l’impegno profuso ed ha espresso il proprio apprezzamento per i risultati conseguiti ai militari che, nell’ambito delle più recenti attività operative, si sono distinti per professionalità, spirito di servizio e capacità investigativa. L’Alto Ufficiale ha poi sottolineato la rilevanza del lavoro di squadra dove ogni risultato raggiunto è il frutto di un impegno condiviso, nel quale il contributo di ciascun militare assume un valore fondamentale ed ha rimarcato il valore della preparazione professionale, della determinazione e della tempestività nell'azione di contrasto a ogni forma di illegalità. Il Generale ha, infine, evidenziato l'importanza di coniugare l'attività di prevenzione e controllo del territorio con un'azione investigativa incisiva, capace di individuare e contrastare le organizzazioni criminali, senza trascurare l'ascolto delle persone e le esigenze delle comunità locali. Momento carico di significato è stato l’incontro del Generale Castello con i familiari dell’Appuntato Scelto Medaglia d’Oro al Valor Militare Tiziano Della Ratta, deceduto nel 2013 in uno scontro a fuoco con dei rapinatori in una gioielleria di Maddaloni (CE) e dell’Appuntato Medaglia d’Oro al Valor Militare Vittorio Vaccarella deceduto nel 1971 a seguito di in un conflitto a fuoco con alcuni malviventi che stavano perpetrando un furto in una villa di Gavi (AL), con i quali ha rivissuto episodi della vita privata e del servizio dei militari decorati. L’incontro ha rinnovato il segno della solidarietà e della vicinanza dell’Arma alle famiglie dei Carabinieri feriti o caduti nell’adempimento del dovere. Prima di raggiungere il Comando Provinciale, l’Alto Ufficiale ha incontrato, presso le rispettive sedi istituzionali, il Prefetto Dott.ssa Raffaela Moscarella, il Presidente dal Tribunale Dott. Michele Russo ed il Procuratore della Repubblica Dott. Nicola D’Angelo, per un breve e cordiale saluto istituzionale ed un confronto sulle problematiche del territorio.