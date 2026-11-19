Benevento Mobilità (BeMobi) ritiene opportuno fornire alcune precisazioni sulla sosta nell’area tra via Sala, via Flora, via Calandra e via De Caro, oggetto di osservazioni nei giorni scorsi. Il quadrante non è una zona esclusivamente residenziale e, accanto alle abitazioni, ospita il Tribunale, la Questura, l’INAIL, l’INPS, gli uffici della Provincia, istituti scolastici, altri uffici pubblici e privati e numerose attività commerciali. È una delle aree della città con la maggiore concentrazione di funzioni pubbliche e servizi, interessata ogni giorno da un intenso afflusso di utenti provenienti da tutto il territorio provinciale. Questo afflusso genera una domanda di sosta elevata e concentrata nelle ore di apertura degli uffici. Quando i posti non si liberano con regolarità, chi deve raggiungere un ufficio, un’udienza o uno sportello fatica a trovare parcheggio, e cresce il ricorso alle soste irregolari: auto in doppia fila, sui marciapiedi, agli incroci. Il risultato è un quartiere congestionato, meno sicuro per i pedoni e più difficile da vivere per chi ci abita. La nuova organizzazione della sosta nasce per rispondere a questa situazione, favorendo la rotazione dei veicoli e un uso più efficace degli spazi. Via Calandra, via Flora e via De Caro erano già interessate dalla sosta a pagamento. Gli interventi hanno aumentato gli stalli a pagamento nei tratti più utilizzati da chi si reca negli uffici e nei servizi pubblici: in particolare su via Calandra, sul lato privo di residenze, su via Flora e nell’area antistante il Tribunale. Nel quadrante e nelle vie circostanti restano inoltre disponibili numerosi stalli a sosta libera. L’attenzione alle esigenze dei residenti resta centrale. Nel quadrante sono presenti stalli dedicati ai residenti ed è prevista, insieme al rinnovo della segnaletica di quelli esistenti, la realizzazione di ulteriori stalli riservati in via Flora, via Giustiniani e via Salvator Rosa. L’obiettivo è una sosta equilibrata, nell’interesse di chi vive nel quartiere e di chi lo raggiunge ogni giorno. BeMobi segue con attenzione l’andamento della sosta nel quadrante e prosegue il confronto con gli uffici comunali competenti per migliorare e ottimizzare, dove necessario, l’organizzazione degli spazi.
Sosta tra via Calandra e via Flora, BeMobi: "Più ordine per chi ci vive"
Il chiarimento di Benevento Mobilità dopo le osservazione dei giorni scorsi
Benevento.