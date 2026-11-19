Sosta tra via Calandra e via Flora, BeMobi: "Più ordine per chi ci vive" Il chiarimento di Benevento Mobilità dopo le osservazione dei giorni scorsi

Benevento Mobilità (BeMobi) ritiene opportuno fornire alcune precisazioni sulla sosta nell’area tra via Sala, via Flora, via Calandra e via De Caro, oggetto di osservazioni nei giorni scorsi. Il quadrante non è una zona esclusivamente residenziale e, accanto alle abitazioni, ospita il Tribunale, la Questura, l’INAIL, l’INPS, gli uffici della Provincia, istituti scolastici, altri uffici pubblici e privati e numerose attività commerciali. È una delle aree della città con la maggiore concentrazione di funzioni pubbliche e servizi, interessata ogni giorno da un intenso afflusso di utenti provenienti da tutto il territorio provinciale. Questo afflusso genera una domanda di sosta elevata e concentrata nelle ore di apertura degli uffici. Quando i posti non si liberano con regolarità, chi deve raggiungere un ufficio, un’udienza o uno sportello fatica a trovare parcheggio, e cresce il ricorso alle soste irregolari: auto in doppia fila, sui marciapiedi, agli incroci. Il risultato è un quartiere congestionato, meno sicuro per i pedoni e più difficile da vivere per chi ci abita. La nuova organizzazione della sosta nasce per rispondere a questa situazione, favorendo la rotazione dei veicoli e un uso più efficace degli spazi. Via Calandra, via Flora e via De Caro erano già interessate dalla sosta a pagamento. Gli interventi hanno aumentato gli stalli a pagamento nei tratti più utilizzati da chi si reca negli uffici e nei servizi pubblici: in particolare su via Calandra, sul lato privo di residenze, su via Flora e nell’area antistante il Tribunale. Nel quadrante e nelle vie circostanti restano inoltre disponibili numerosi stalli a sosta libera. L’attenzione alle esigenze dei residenti resta centrale. Nel quadrante sono presenti stalli dedicati ai residenti ed è prevista, insieme al rinnovo della segnaletica di quelli esistenti, la realizzazione di ulteriori stalli riservati in via Flora, via Giustiniani e via Salvator Rosa. L’obiettivo è una sosta equilibrata, nell’interesse di chi vive nel quartiere e di chi lo raggiunge ogni giorno. BeMobi segue con attenzione l’andamento della sosta nel quadrante e prosegue il confronto con gli uffici comunali competenti per migliorare e ottimizzare, dove necessario, l’organizzazione degli spazi.