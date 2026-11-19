Confagricoltura Benevento a Firenze per il futuro dell'agricoltura e del cibo Il presidente Casazza e il direttore Rossi ai lavori nazionali tra innovazione e geopolitica

Anche Confagricoltura Benevento ha preso parte alle due giornate di confronto e approfondimento organizzate da Confagricoltura a Firenze il 18 e 19 novembre, dedicate alle prospettive dell'agricoltura italiana e al ruolo strategico del cibo negli equilibri economici e geopolitici internazionali. A rappresentare l'organizzazione sannita sono stati il presidente Antonio Casazza e il direttore Rossi, che hanno partecipato agli appuntamenti insieme ai rappresentanti del sistema confederale nazionale e territoriale. Nel corso della prima giornata è stato presentato il Manifesto dell’Agricoltura del Futuro, elaborato in collaborazione con l'Invernizzi Agri Lab della SDA Bocconi. Un documento che individua nella qualità delle produzioni, nell'innovazione, nella valorizzazione delle eccellenze territoriali e nella redditività delle imprese agricole i principali elementi su cui costruire il futuro del settore. La seconda giornata ha visto invece il lancio ufficiale dell'Osservatorio sulla Geopolitica del Cibo, accompagnato dalla presentazione dei nuovi Food Geopolitical Index e conclusosi con l'intervento di Enrico Letta, già presidente del Consiglio. Al centro dei lavori il messaggio del presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti: «Il cibo è potere». Un'affermazione che sintetizza il valore strategico dell'agricoltura in uno scenario internazionale caratterizzato da conflitti, tensioni geopolitiche, cambiamenti climatici e crescenti esigenze di sicurezza alimentare. Le iniziative hanno rappresentato un'importante occasione di confronto sulle sfide che attendono il comparto agricolo, dalla competitività delle imprese alla sostenibilità economica delle produzioni, fino alla necessità di rafforzare il ruolo dell'Italia nelle dinamiche agroalimentari internazionali. La partecipazione di Confagricoltura Benevento conferma l'attenzione dell'organizzazione sannita verso i principali temi che interessano il futuro dell'agricoltura, nella consapevolezza che le sfide globali coinvolgono direttamente anche le imprese agricole del territorio, chiamate a confrontarsi con nuovi scenari economici, produttivi e ambientali.