Vigili del Fuoco Benevento, il CONAPO proclama lo stato di agitazione Il sindacato chiede risposte documentate su salute e turni

Il CONAPO, Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, attraverso la Segreteria provinciale di Benevento, ha proclamato lo stato di agitazione del personale del Comando provinciale, chiedendo l'immediato avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione. La decisione nasce da una serie di criticità che, secondo il sindacato, si trascinano da mesi e riguardano sia la tutela della salute e della sicurezza degli operatori sia la gestione del personale e le relazioni sindacali. Tra le questioni più urgenti, il CONAPO segnala le mancate risposte e la carenza di documentazione sulle misure di sicurezza adottate dopo l'emergenza di Airola, con particolare riferimento al possibile rischio di esposizione all'amianto e agli accertamenti sanitari ancora attesi dal personale intervenuto. Contestata anche la nuova organizzazione dei servizi, che prevederebbe il ricorso programmato a Capi Squadra e Capi Reparto per la conduzione degli automezzi, con possibili ripercussioni sulle loro funzioni di coordinamento e sulla piena operatività delle squadre di soccorso. Altre rivendicazioni riguardano la riorganizzazione degli uffici e degli incarichi, il mancato riconoscimento di rimborsi per i pasti non fruiti, gli arretrati dei buoni pasto e l'assenza di tempi certi per la mobilità interna del personale. «Non è più possibile ignorare problematiche che incidono direttamente sulla sicurezza dei Vigili del Fuoco, sull'efficienza del soccorso e sui diritti dei lavoratori», sottolinea il segretario Livio Cavuoto e il vice segretario Alfonso Cecere del CONAPO provinciale. «Chiediamo risposte concrete, atti documentati e un confronto sindacale serio e rispettoso delle regole». Il sindacato auspica che la procedura di conciliazione possa portare a soluzioni concrete e tempestive. In caso di mancato accordo, il CONAPO annuncia ulteriori iniziative di mobilitazione, fino alla possibilità di proclamare lo sciopero di tutto il personale dei Vigili del Fuoco di Benevento.