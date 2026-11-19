Trivelle nel Sannio, Lombardi: "No al progetto, priorità ambiente e agricoltura" Netta opposizione dell'Ente al progetto di ricerca gas: pronto il supporto tecnico ai Comuni

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi esprime ferma contrarietà all'ipotesi di avvio delle attività di ricerca di idrocarburi gassosi previste dal progetto denominato “Pietra Spaccata” di Delta Energy, che interessa una vasta porzione del territorio sannita. La posizione dell’Ente Provincia di Benevento, chiarisce il Presidente, si inserisce nel quadro delle valutazioni sollecitate dalla Regione Campania che, con recente comunicazione indirizzata alla stessa Provincia e ai Comuni interessati, ha richiesto elementi conoscitivi e valutazioni utili all’istruttoria finalizzata al rilascio dell’intesa regionale sul progetto. La Provincia, afferma Lombardi, ritiene prioritario garantire la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e delle risorse naturali del territorio, la cui economia è storicamente legata all’agricoltura e alla zootecnia e quindi alla valorizzazione delle produzioni locali, che costituiscono parte rilevante del PIL sannita. La presenza di numerose sorgenti e la particolare complessità idrogeologica e ambientale delle aree interessate impongono la massima attenzione rispetto a iniziative suscettibili di incidere sugli equilibri territoriali e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del Sannio. In tale contesto, la Provincia ribadisce l’opposizione netta e totale all’iniziativa Delta Energy, sottolineando la necessità di salvaguardare le risorse idriche, gli ecosistemi e le vocazioni produttive locali. Il Presidente Lombardi afferma la necessità inderogabile di assicurare il pieno coinvolgimento delle istituzioni territoriali locali nei processi decisionali riguardanti interventi così devastanti il territorio e di così formidabile impatto e rilevanza ambientale. La Provincia di Benevento, dichiara Lombardi, si riserva di formulare ulteriori e più puntuali osservazioni di carattere tecnico, ambientale e territoriale, all’esito degli approfondimenti di competenza, al fine di rappresentare compiutamente la propria posizione nelle sedi istituzionali e procedimentali preposte. La Provincia, precisa Lombardi, è pronta ad offrire tutta la possibile cooperazione istituzionale, tecnica ed amministrativa agli Enti locali del Sannio che hanno espresso nelle scorse ore la posizione contraria al progetto nel corso di una riunione svoltasi in San Marco dei Cavoti..