Benevento, le scelte di Floro: il "dubbio" Okereke Ballottaggio anche al centro della difesa dove potrebbe rientrare Dalle Mura

E' un ex un po' particolare Antonio Floro Flores, che ha vestito la maglia blucerchiata quando aveva appena compiuto 20 anni, arrivato in prestito dal Napoli. Ma poi sette anni dopo tornò all'ombra della Lanterna, sulla sponda opposta, il Genoa.

Non c'è neanche da chiederlo: chi ancora lo ha in memoria tra i tifosi sampdoriani, lo ricorda come il fumo negli occhi. Non tanto per quella parentesi fugace del 2004, quanto per quel gol che gli segnò nel 2011 in rossoblù: assist di Palacio (mica uno qualsiasi...?) e gol di testa di Floro. Una rete bellissima, ma anche un festeggiamento un po' sopra le righe che fece felici i genoani e immusonì i doriani che poi retrocessero addirittura in serie B. E' il calcio. Le emozioni andrebbero sempre esternate, è l'essenza dello sport, a tutti i livelli. Ma se fanno felice una tifoseria, spesso ne fanno imbronciare un'altra.

Il tecnico giallorosso torna a Marassi dopo qualche anno e lo fa in una veste totalmente diversa, da timoniere di una matricola che vorrebbe lasciare il segno e ovviamente centrare il suo obiettivo principale, ovvero la salvezza.

E' in cerca di gloria il tecnico giallorosso, così come la squadra. Gli manca la vittoria dalla trasferta di Arezzo. Anche lì Floro era un ex, ma amato come fosse stato un figlio di quella terra. Vinse 3 a 0, a mani basse, regalando gol e spettacolo. C'è voglia di fare bottino pieno: “Dobbiamo rifarci delle ultime tre partite interne (tre pareggi...) e mostrare tanta personalità. So di avere una squadra che ne ha da vendere e so che ci saranno tanti tifosi che hanno voglia di vittoria. Siamo contenti, giochiamo per loro, vogliamo regalargli qualcosa di importante. Perchè quando esci dal campo sconfitto, il rammarico più grande è proprio per loro che si sobbarcano lunghi viaggi per non farci sentire soli”.

Le scelte le ha bene in testa, ma non le ha scoperte: dovrebbe ripartire dalla squadra dei cosiddetti “titolarissimi”, almeno per questa prima partita del ciclo terribile non vorrà stravolgere nulla. Qualche dubbio è inevitabile. Uno per tutti: Okereke. Si è scontrato con Sylla ed ha riportato la peggio: sono serviti addirittura dei punti di sutura sotto e sopra un occhio (come si può vedere nella foto di Mario Taddeo). Il nigeriano si è allenato regolarmente, stando solo un po' attento. E' possibile che almeno inizialmente parta dalla panchina per evitare complicazioni. A quel punto i due esterni alti dovrebbero essere Lamesta e Cherubini, con l'azzurrino tornato dalle amichevoli con l'Under 21 dove ha fatto il pieno di entusiasmo. L'altro dubbio arriva dalla difesa: al centro Saio o Dalle Mura? Quella dell'ex Stabia è stata una scoperta felice, possibile che possa riprendersi il posto al cenro a fianco di Scognamillo. Il resto dovrebbe essere tutto immutato. Tanto già martedì si gioca di nuovo: al Vigorito ci sarà l'Empoli dell'ex Matteo Andreoletti. Un altro amarcord.