Immigrazione clandestina, indagine Dda e arresti Mobile anche in città. I NOMI Benevento. L'inchiesta, tre persone in carcere e due ai domiciliari

Un'associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Ritiene di averla sgominata una indagine della Dda di Napoli e della Squadra mobile di Benevento sfociata questa mattina nell'esecuzione di una ordinanza di custodia cautellare firmata dal gip del Tribunale di Napoli. I provvedimenti restrittivi - in carcere e non - riguardano cinque persone, tre delle quali di Benevento e una di Sant'Agata dei Goti. Numerose le perquisizioni eseguite nella stessa occasione.

La custodia in carcere è stata applicata a Pasquale Villani, 65 anni, di Benevento, Nadiia Kukhar, 64 anni, residente a Benevento, e ad Andrea Ciervo, 45 anni, di Sant'Agta dei Goti, mentre quella ai domiciliari è stata diposta per Cosimo Palmieri, 64 anni, di Benevento, e Raimondo Ernesto Madau, 71 anni, di Pietradefusi, difesi, tra gli altri, dagli avvocati Andrea De Longis, Diego Cavalieri, Sergio Rando, Gerardo Giorgione.

Diciotto, complessivamente, gli indagati in una inchiesta supportata da intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, dalla collaborazione di alcune delle vittime. I fatti vanno da gennaio 2022 ad aprile 2026.

Villani è ritenuto il capo ed il promotore del presunto sodalizio, Kukhar si sarebbe occupata del procacciamento dei cittadini stranieri e della gestione delle somme di denaro, mentre Ciervo, dipendente di un patronato, viene indicato come referente operativo per la gestione delle procedure telematiche. Palmieri e Madau, infine, farebbero parte della presunta associazione.

Nel mirino degli inquirenti l'esistenza di una presunta associazione finalizzata al sistematico favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di 33 cittadini extracomuntari mediante “I'indebito utilizzo delle procedure previste dal cosiddetto "Decreto Flussi".

Secondo l'ipotesi accusatoria, il gruppo avrebbe “predisposto un articolato sistema per favorire I'ingresso e la permanenza in Italia di stranieri privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente, attraverso la predisposizione di documentazione ideologicamente falsa, la simulazione di rapporti di lavoro, la produzione di dichiarazioni di ospitalita non veritiere e I'utilizzo di immobili e aziende per attestare situazioni inesistenti”.

Le indagini avrebbero inoltre consentito di accertare "I'inoltro di numerose richieste di nulla osta al lavoro subordinate a rapporti lavorativi fittizi nonché la presentazione di documentazione mendace finalizzata all'ottenimento o al rinnovo di titoli di soggiorno, in cambio del pagamento di consistenti somme di denaro da parte dei cittadini stranieri interessati".