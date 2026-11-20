Benevento in partenza per Genova: via al ciclo terribile Trasferimento in due tappe: prima a Roma in pullman, poi a Genova in aereo

Si parte intorno alle 13 per Roma. Direzione aeroporto di Fiumicino, dove la squadra giallorossa si imbarcherà sul volo per Genova. Con lo scalo napoletano di Capodichino chiuso per tutto il mese di novembre per i programmati interventi di riqualifica della pista, l'itinerario della squadra giallorossa è stato pressochè forzato.

Stamattina seduta di rifinitura all'Antistadio Imbriani, poi pranzo al Catering Messina e infine la partenza col pullman societario in direzione Fiumicino.

Si riprende dopo la settimana di sosta con pochi dubbi, ma con l'intenzione forte di tornare al successo. Un'intenzione che hanno anche quelli della Samp, colpiti da improvviso benessere con la “cura D'Angelo” e col recupero di giocatori importanti per lo schieramento blucerchiato. L'unico che rimarrà ai box è l'ex Anderlecht, Vershaeren. Il centrocampista belga anche ieri ha svolto differenziato e D'Angelo non lo convocherà, come invece si era detto.

Il Benevento non ha particolari problemi, Floro deve solo sciogliere qualche dubbio che dopo la seduta di rifinitura di stamattina è senz'altro stato risolto. Alla vigilia del ciclo terribile di impegni, il tecnico non vuole fare salti nel buio, l'ossatura sarà sempre la stessa, potrà cambiare qualche interprete in base alla settimana di lavoro che è stata svolta. Possibile che al centro della difesa, al fianco di Scognamillo rientri Dalle Mura, così come in attacco almeno inizialmente possa essere schierato Lamesta al posto di Okereke che ha ancora le ferite ben visibili all'occhio colpito in allenamento. Ma si tratta di piccole variazioni. Floro l'ha sottolineato: tutto dipenderà da come ha visto allenarsi i suoi in questa settimana, la condizione psicofisica è sempre quella più importante. Anche sull'altro versante D'Angelo sembra intenzionato a cambiare poco. L'unica novità sostanziale dovrebbe essere la presenza di Lorenzo Insigne dal primo minuto. Poi solito 4-4-2 (abortita l'idea del 3-5-2) con la linea difensiva formata da Mbabu, Delli Carri, Ravanelli e Gartenmann. Davanti possibile il baby italo-azero Mezzotero, in gol a Carrara, e Begic.