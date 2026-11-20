Spari contro pediatra: la condanna dell'ordine dei medici Il presidente Milano: atti gravissimo



Profondo sconcerto, incredulità e indignazione. È con questi sentimenti che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Benevento apprende la notizia del gravissimo agguato avvenuto ad Airola ai danni di un proprio iscritto, uno stimato pediatra, ferito da colpi d’arma da fuoco mentre svolgeva regolarmente la propria attività ambulatoriale.

Un episodio di violenza inaudita e inaccettabile, consumatosi in un luogo che dovrebbe rappresentare, per sua stessa natura, uno spazio di cura, ascolto, accoglienza e protezione, soprattutto per i più piccoli e per le loro famiglie.

Un luogo nel quale il rapporto tra medico e paziente si fonda sulla fiducia, sul rispetto e sulla tutela della vita e della salute. Valori che un simile gesto calpesta in maniera gravissima.

«Siamo profondamente colpiti e indignati per quanto accaduto», dichiara il Presidente dell’Ordine, Luca Milano. «Un agguato di questa natura, compiuto addirittura all’interno di uno studio medico, è qualcosa che non può e non deve trovare alcuna giustificazione. Non è soltanto un professionista a essere stato colpito nella propria persona e nella propria dignità, ma viene ferito il valore stesso della professione medica, che ogni giorno si esprime attraverso il servizio, la responsabilità e la dedizione verso gli altri. Come Ordine di Benevento portiamo avanti da tempo una costante attività di sensibilizzazione contro la violenza sugli operatori sanitari e abbiamo istituito un'apposita Commissione di lavoro per mantenere alta l'attenzione su questa grave emergenza».

«Di fronte a una simile brutalità, le parole di solidarietà, pur doverose e sentite, non possono essere sufficienti», prosegue il Presidente Milano. «È necessario che vi sia una risposta ferma e concreta da parte di tutte le istituzioni, affinché episodi di tale gravità non si ripetano e chi esercita una professione al servizio della collettività possa farlo in condizioni di sicurezza e dignità. Non è accettabile che un medico debba temere per la propria incolumità mentre svolge il proprio lavoro, prendendosi cura delle persone. La violenza non può diventare una componente ordinaria della vita professionale e sociale, né può essere tollerata in alcun contesto, tanto meno in un luogo destinato alla tutela della salute. È indispensabile che a fatti così gravi seguano provvedimenti adeguati e che sia garantita la certezza della pena».

«A nome mio personale e di tutto il Consiglio Direttivo, conclude il Presidente, desidero esprimere al collega la più profonda e sincera vicinanza, insieme a quella dell'intera comunità medica sannita, e rivolgere un pensiero particolarmente affettuoso ai suoi familiari. In questo momento così difficile, il nostro pensiero è innanzitutto rivolto alla persona, alla sua sofferenza e a quella dei suoi cari. Gli siamo vicini con sentimenti di autentica solidarietà e gli auguriamo di poter superare al più presto questo drammatico momento, con una completa ripresa fisica e morale».

La tutela della sicurezza e della dignità dei medici nell'esercizio delle loro funzioni resta una priorità assoluta e non negoziabile. Difendere chi cura significa difendere il diritto alla salute, la dignità del lavoro e il valore della solidarietà umana. Un'aggressione come quella subita dal collega non colpisce soltanto la persona del medico, ma investe l'intera comunità: i cittadini, le famiglie e, in modo particolare, i piccoli pazienti, che devono poter trovare negli ambulatori e nei luoghi di cura spazi di serenità, fiducia e protezione. Episodi di tale brutalità generano paura, minano la fiducia e rischiano di compromettere quel rapporto umano tra medico e paziente che rappresenta il fondamento stesso dell'assistenza sanitaria. È una ferita che riguarda tutti e che non può lasciarci indifferenti.

La violenza contro un medico non è soltanto un'aggressione a un professionista, ma un'offesa ai valori della cura, della vita e della dignità umana.