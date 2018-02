A Cerreto, sabato, il concerto del pianista Vincenzo Maltempo Appuntamento alle 19 al Centro Emmaus

La firma è del Comitato 'Sant'Antonio' di Cerreto Sannita che, in vista della festa patronale, ha deciso di organizzare alcuni appuntamenti di preparazione. Il primo è in programma sabato 17 febbraio al Centro Emmaus. Dove, a partire dalle 19, la musica riscalderà i cuori di quanti assisteranno al concerto del pianista sannita Vincenzo Maltempo.

Membro onorario della 'Alkan Society', di Londra, vincitore del premio nazionale 'Franco Enriquez' 2016, il maestro Maltempo ha suonato per importanti associazioni e festival in Italia – tra gli altri, MiTo, 'Due mondi' di Spoleto, 'Sagra musicale malatestiana', Teatro La Fenice di Venezia, Lirico di Cagliari -, in molti Paesi europei, in America ed Asia.

Definito un “musicista emozionante, con una tecnica ed una intelligenza formidabili” , “uno dei pianisti più interessanti della sua generazione”, Maltempo ha 32 anni e numerose incisioni all'attivo che hanno richiamato l'attenzione della critica.